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Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’ya bağlı bazı köy, iş yeri ve yerleşim birimlerinde gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi,  Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule-Terminal Binası.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyuruldu.

Son Güncelleme: 25.02.2019 18:43
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