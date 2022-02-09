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Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın 08.30 - 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 16:45
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Daü kavşağı Onlar Sitesi, Saklıkent Sitesi ve bölgesine elektrik verilemeyecek. 

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Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 12.00-16.00 saatleri arasında Yeni Boğaziçi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Halken Sitesi, Leventler Sitesi, Turan Kaynak Sitesi, Onlar Sitesi, Tanyel Sitesi ve Gossipler bölgelerinde kesinti olacak.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2022 17:49
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