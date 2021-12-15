Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Son Güncelleme: 15.12.2021 16:49
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerine elektrik verilemeyecek.