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Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

15 Aralık 2021 Çarşamba 16:15
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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Öte yandan 12.30-14.30 saatleri arasında da Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerinde kesinti olacak.

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Son Güncelleme: 15.12.2021 16:49
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