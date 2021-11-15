Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Girne bölgesinde yüksek ve orta gerilimde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:





