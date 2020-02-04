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Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın Hamitköy Alaska Sitesi ve Hamitköy Mandıralar Bölgesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın Hamitköy Alaska Sitesi ve Hamitköy Mandıralar Bölgesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

04 Şubat 2020 Salı 16:17
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın Hamitköy Alaska Sitesi ve Hamitköy Mandıralar Bölgesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında olacak.

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(AK/HÖ)
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 20:58
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHamitköy Alaska SitesiHamitköy Mandıralar Bölgesi
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