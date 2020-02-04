Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın Hamitköy Alaska Sitesi ve Hamitköy Mandıralar Bölgesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında olacak.



(AK/HÖ)