Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09.00- 11.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak elektrik kesik olacak. Kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu Bölgesi”

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin almasını istendi.

