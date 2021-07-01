Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeycek

1- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı bölgelere 1 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

2- Lefkoşa’da yarın, Maliye Bakanlığı bölgesi, Meclis ve civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera fitness ve civarında elektrik kesintisi olacak.

Kıb—Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00 -12:00 saatleri arasında olacak.

3- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.