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Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle yarın başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde geniş bir alana 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

13 Kasım 2021 Cumartesi 17:00
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek

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Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 08.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, TC Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge ve Sera Fitness Salonu.”

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Son Güncelleme: 13.11.2021 17:26
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