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Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Girne’de bazı bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek.

19 Ekim 2021 Salı 16:45
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 9:30-15:30 saatleri arasında Merit Royal Otel,Merit Lojmanlar ve Alsancak Halk Plajına elektrik verilemeyecek.
 

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Son Güncelleme: 19.10.2021 16:59
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