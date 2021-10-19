Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Girne’de bazı bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek.
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Girne’de bazı bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek.
19 Ekim 2021 Salı 16:45
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 9:30-15:30 saatleri arasında Merit Royal Otel,Merit Lojmanlar ve Alsancak Halk Plajına elektrik verilemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.