Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 9:30-15:30 saatleri arasında Merit Royal Otel,Merit Lojmanlar ve Alsancak Halk Plajına elektrik verilemeyecek.