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Yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

06 Mart 2020 Cuma 10:49
Yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi etkilenecek.

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Son Güncelleme: 06.03.2020 14:11
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