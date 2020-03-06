Yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi etkilenecek.
06 Mart 2020 Cuma 10:49
Son Güncelleme: 06.03.2020 14:11
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi etkilenecek.