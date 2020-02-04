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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

04 Şubat 2020 Salı 15:05
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

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Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 18:08
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiLefke
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