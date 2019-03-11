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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Dikkat!

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Dikkat!

11 Mart 2019 Pazartesi 15:37
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yarın 2 saatlik, Girne bölgesinde ise  5 saatlik elektrik kesintileri olacak. 

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 -11:00 saatleri arasında; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin  elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, orta  gerilim elektrik şebekesine ait patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle  09:00 - 11:00 saatleri arasında; Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı’na da elektrik verilemeyecek.

Girne’de ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00- 14:00 saatleri arasında; Çatalköy İlkokulu’nun batı kısımlarına elektrik verilemeyecek

Son Güncelleme: 11.03.2019 18:52
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