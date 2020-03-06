Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

GİRNE, GÜZELYURT, ALAYKÖY VE YENİKENT’TE BAZI BÖLGELERE YARIN 3 SAAT SÜREYLE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle bazı bölgelerde saat yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.
Ayrıca aynı saatlerde bir başka çalışma nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine de elektrik verilemeyecek.