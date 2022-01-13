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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi..

13 Ocak 2022 Perşembe 15:00
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Mesarya bölgesindeki bazı köylere yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

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Yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarında kesinti olacak.

Elektriğin, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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Son Güncelleme: 13.01.2022 15:05
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