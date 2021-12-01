Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne yarın 10:00 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun duyurusunda göre kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.