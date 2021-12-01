banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner405

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi..

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:00
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne yarın 10:00 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun duyurusunda göre kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

banner341
Girne bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle: “Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları, Başpınar’ın doğu bölgesi.”

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2021 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi
KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye’ye turneye gidiyor
KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye’ye turneye gidiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim