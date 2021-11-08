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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

08 Kasım 2021 Pazartesi 13:00
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09.00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su,Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü  köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy,Altınova köyü ve Ağıllar köyü”

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Son Güncelleme: 08.11.2021 14:55
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