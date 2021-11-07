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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarınki elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

07 Kasım 2021 Pazar 12:30
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

İskele Bölgesi’nde Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra ve  Thalassa Sitesi’ne yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 08:30-15:30 saatleri arasında olacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, saat 10:00 ile yaklaşık 16.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil Kısmına ve Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Şube Amirliği’nden yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.” denildi.

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Son Güncelleme: 07.11.2021 19:56
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