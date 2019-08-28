banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95631
ALTIN
286.925
DOLAR
5.8056
STERLİN
7.0880
EURO
6.4338
Hava durumu
HAVA DURUMU
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İLİŞEN 6 YIL HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Yarın basın mensupları için Kapalı Maraş ziyareti düzenleniyor

Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği’ne kayıtlı basın mensuplarına dönük olarak Kapalı Maraş bilgilendirme ziyareti düzenliyor.

Yarın basın mensupları için Kapalı Maraş ziyareti düzenleniyor

Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği’ne kayıtlı basın mensuplarına dönük olarak Kapalı Maraş bilgilendirme ziyareti düzenliyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Yarın basın mensupları için Kapalı Maraş ziyareti düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği’ne kayıtlı basın mensuplarına dönük olarak Kapalı Maraş bilgilendirme ziyareti düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hükümetin, Kapalı Maraş konusunda almış olduğu karar çerçevesinde başlatılan envanter çalışmasına paralel olarak basın mensuplarının bu bölgeyi ziyareti yarın (Perşembe) gerçekleşiyor.

banner317
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi kanalıyla organize edilen ziyarette basın mensuplarına bölgeyle ilgili olarak bilgi verilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay TAK’a konuyla ilgili olarak “Envanter çalışmalarımız ilerliyor. Biz kapalı Maraş konusunda somut adım atmakta kararlıyız. 1974 yılından bu yana ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Böylece kamuoyu da bu bölgeyle ilgili olarak daha sağlıklı bilgi sahibi olabilecek. Basınımıza daha önce bu yönde bir sözümüz vardı, şimdi o sözün gereğini yerine getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 28.08.2019 16:28
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Kemal Başkomutanlığı’nda Kazanılan Tarihi Zafer 97’nci Kez Kutlanıyor...
Mustafa Kemal Başkomutanlığı’nda Kazanılan Tarihi Zafer 97’nci Kez Kutlanıyor...
Görevden Alma Ve Atamalar...
Görevden Alma Ve Atamalar...
Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece
Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı
Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Ankara’da Turhan’la Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Ankara’da Turhan’la Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar Günü Lute İle Görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar Günü Lute İle Görüşüyor
Başbakan Tatar: “maliyenin Kıb-tek’e Borcu Yok”
Başbakan Tatar: “maliyenin Kıb-tek’e Borcu Yok”
Çevre kirliliğine para cezası...
Çevre kirliliğine para cezası...
Yeni görevden alma ve atamalar yapıldı
Yeni görevden alma ve atamalar yapıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim