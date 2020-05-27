banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105021
ALTIN
370.313
DOLAR
6.7717
STERLİN
8.3074
EURO
7.4440
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Yargıcı, Başhâkim Mehmet Zekâ’nın ölümünün 36. yıldönümü yarın.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:25
Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü
banner337
banner345

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Yargıcı, Başhâkim Mehmet Zekâ’nın ölümünün 36. yıldönümü yarın.
“Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü”nce her yıl Zeka’nın  kabri başında ve doğum yeri olan Balalan’da gerçekleştirilen anma törenleri, bu yıl salgın nedeniyle düzenlenmeyecek.
Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, yaptığı açıklamada, Zeka’yı saygı ve özlemle andıklarını belirtti.
Açıklamada, Başhakim Zeka’nın özgeçmişi şöyle aktarıldı:

banner341
“1903 yılında Bladanisyo (Balalan) köyünde dünyaya gelen Zekâ Bey’in babası Hüseyin Mehmet Guselli ve annesi Ayşe Hüseyin Guselli ile Bladanisyo köyünde ikamet etti. İlkokul ve ortaokul tahsilini Mehmetçik’te tamamlayan Zekâ Bey, Lefkoşa’da lise ve daha sonra İngiliz okulundan mezun oldu.
1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini “Aliyyü’l-a’la: Pekiyi” derecesiyle bitirdikten sonra Avukatlığa başlamış, aynı sene içerisinde İngiliz kanunlarına da vakıf olmak amacıyla İngiltere’ye gitmeye karar vermiştir. Londra’da “Middle Temple Inn of Court’dan kısa sürede “Barrister-at-Law” unvanını aldı ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa devam etti.
1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi. Ardından avukatlıkta göstermiş olduğu başarıdan dolayı doğrudan Kaza Mahkemesi Hâkimliğine tayin olan Zekâ Bey, Mağusa ve Limasol’da başarıyla yürüttüğü bu görevden sonra terfian Lefkoşa Kaza Mahkemesi Reisi olarak tayin edilmiştir. 1931 tarihinden sonra, özellikle Söz Gazetesi’nde yazdığı yazılarla, modernleşmenin düşünsel temellerinin atılmasına önemli katkılarda bulunmuş, 1945 yılında Türk İşleri Komisyonu’nun başına geçmiştir. Komisyonda görev aldığı süre boyunca Kıbrıs Türk Toplumu hukukunun önemli derecede gelişimine neden olan çağdaş yasaların geçmesini sağlamıştır.
1952 yılında Yüksek Mahkeme Hâkimliğine terfi eden Zekâ Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve ölüm tarihi olan 1984 yılına kadar sürdürmüş olduğu görevi boyunca almış olduğu kararların her biri emsal teşkil edecek, dünya hukukuna ışık tutacak boyuttadır.  
Gerek Kıbrıs'ta görev yaptığı dönemde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği kararların hukuksal değeri yaşamaya devam etmektedir. Bu kararlar Enstitü, tarafından bir araya getirilerek İngilizce olarak 3 ciltte derlenmiş olup bir kopyası AİHM’de bulunmaktadır.”

Son Güncelleme: 27.05.2020 15:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Ataoğlu: “Tedbirlerimizi ciddiyetle sürdürmeliyiz”
Ataoğlu: “Tedbirlerimizi ciddiyetle sürdürmeliyiz”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim