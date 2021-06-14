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Yarın akşam CSO Oda Müziği Konseri var

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, bu yıl devam ediyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:35
Yarın akşam CSO Oda Müziği Konseri var
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Dernekten verilen bilgiye göre, 22 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, yarın akşam saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak CSO Oda Müziği Konseri ile sürecek.

Konserde, Yaylı Çalgılar Beşlisi (Simge İster, keman – Kamuran Aksel Yeşillik, keman – Tüzel Ergün, viola – Pınar Duruk Bayraktar, çello - Yaman Zencirci, kontrabas) G. Onslow’ un Fa Majör Yaylı Beşlisini, Nefesli Çalgılar Beşlisi (Pamir Kolat, flüt – Eylül Can Akdağ, obua - Oya Berrak Karabey, klarinet – Eylül Kayahan, fagot) Ksapar Karl Geopfart’ ın Op.93 Nefesli Çalgılar Dörtlüsünü ve Kıbrıslı Türk Besteci Ali Hoca’ nın Dört Fotoğraf başlıklı Op.30 Nefesli Çalgılar Dörtlüsü’nü seslendirecek.

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Ali Hoca’nın 2005 yılında bestelediği “Dört Fotoğraf” başlıklı Dörtlüsü Kıbrıs’ta ilk kez bu konserde seslendirilecek.

Festival, 18 Haziran Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Myrrha Trio Konseri ile devam edecek. 

Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alındığı konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden alınabiliyor.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 10:06
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