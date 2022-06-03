Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var

Bafra Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Bafra, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Thalassa Sitesi, Concorde Hotel, Pis su arıtma ve Tuzlu su arıtma bölgesine 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti 09:30-16:30 saatleri arasında olacak.
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