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Yarın 6 Saatlik Kesinti Var

Ötüken Bölgesinde Yarın 6 Saatlik Kesinti Var

18 Ekim 2022 Salı 13:15
Yarın 6 Saatlik Kesinti Var

Lefkoşa, 18 Ekim 22 (TAK): Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki bölgede yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) orta gerilim elektrik şebekesinde yapacağı proje çalışması nedeniyle Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki Noyanlar Sitesi 14 bölgesine 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilerek,  vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

(RÇ/YIL)

 

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Son Güncelleme: 18.10.2022 13:21
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