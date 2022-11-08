banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücretli, açlığa mahkum!
Asgari ücretli, açlığa mahkum!
13 yıl hapis aldı!
13 yıl hapis aldı!
12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti
12 yaşındaki kıza cinsel istismarda...
"Yeni cezaevinde çocuk ve genç bölümünün açılmadığı iddiası var"
"Yeni cezaevinde çocuk ve genç...
"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"
"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"
banner405

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var

08 Kasım 2022 Salı 17:00
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde 6 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-15.00saatleri arasında olacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları.”

banner360
Son Güncelleme: 08.11.2022 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücretli, açlığa mahkum!
Asgari ücretli, açlığa mahkum!
13 yıl hapis aldı!
13 yıl hapis aldı!
12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti
12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti
"Yeni cezaevinde çocuk ve genç bölümünün açılmadığı iddiası var"
"Yeni cezaevinde çocuk ve genç bölümünün açılmadığı iddiası var"
"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"
"Elektrikte ciddi bir indirime gidilecek"
İşte en çok yağış alan bölgeler...
İşte en çok yağış alan bölgeler...
"Güney atması gereken adımları atmadı"
"Güney atması gereken adımları atmadı"
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Kumarhane Denetimlerinde 23 Kişi Aleyhine Yasal İşlem
Kumarhane Denetimlerinde 23 Kişi Aleyhine Yasal İşlem
Tatar, ambargoların haksızlığına dikkat çekti!
Tatar, ambargoların haksızlığına dikkat çekti!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim