Yarın 5 saat elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları’na ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.



