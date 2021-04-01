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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

01 Nisan 2021 Perşembe 15:45
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Karaağaç Golf Sahası’nın batısına yarın 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Golf Sahası’nın batı kısmında elektrik kesintisi uygulanacak.

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Son Güncelleme: 01.04.2021 16:14
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