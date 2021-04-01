Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Karaağaç Golf Sahası’nın batısına yarın 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Golf Sahası’nın batı kısmında elektrik kesintisi uygulanacak.