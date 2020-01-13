Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

AYDINKÖY AĞILLAR BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRECEK
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.
AYDINKÖY AĞILLAR BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRECEK
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.