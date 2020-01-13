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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:46
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

AYDINKÖY AĞILLAR BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRECEK

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Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:44
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