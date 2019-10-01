Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi var

Çatalköy’de yarın 08.30 ile 12.30 arası elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen biligye göre, ağaç budama çalışması nedeniyle 08.30 ile 12.30 saatleri arasında, Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri bölgesine elektrik verilemeyecek.