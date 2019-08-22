Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.
22 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.
Son Güncelleme: 22.08.2019 15:49