Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, çalışma nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.