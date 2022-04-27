Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Değirmenlik bölgesinde yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Değirmenlik bölgesinde yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
27 Nisan 2022 Çarşamba 19:30
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, çalışma nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.
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