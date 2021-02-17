Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var

Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarında yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki direk değiştirme çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-12:00 saatleri arasında olacak.
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