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Yarın 22 Mart Dünya Su Günü

Yarın 22 Mart Dünya Su Günü

21 Mart 2019 Perşembe 12:22
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü yarın kutlanacak…

Gıda Mühendisleri Odası, 22 Mart Dünya Günü çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, standartlara uygun “Güvenli Su” için Gıda Mühendislerinin uzmanlık alanı olan bu konuda daha etkin hizmet vermesinin sağlanması ve buna bağlı olarak yasal mevzuatın da daha etkin ve verimli şekilde uygulanması gerektiği vurguladı.
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Dünya Su Günü’nde içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılmasına ilişkin stratejiler ve girişimlerin değerlendirildiğini kaydetti.

Dünya nüfusunun onda birinin yani yaklaşık 650 milyon insanın, güvenli suya erişemediğinden dolayı bulaşıcı hastalıklar ve erken ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çeken Can, bu yıl yine 22 Mart 2019 Dünya Su Günü kapsamında verilen mesajlarda “Güvenli Suya Ulaşmak İnsan Hakkıdır” ana temasının ele alındığını kaydetti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 1993 yılında, 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ilan ettiğini belirtti.

Can, Gıda Mühendisleri Odası olarak ülkenin su kaynaklarını ve içme suyu üretimini incelediklerinde, ülke olarak alınması gereken büyük önlemler, oluşturulması gereken sürdürülebilir politikalar ve güvenli suyu halka ulaştırmak için etkin denetimler gerektiğini vurguladı.

En önemli konunun, direkt halk sağlığının korunmasında ve sağlanmasında etkili olan “Güvenli Su “için Sağlık Bakanlığı yetki alanında olan “Ambalajlanmış İçme Suları”nın denetimlerinin yetersiz kalması olduğunu dile getiren Can, “Ambalajlanmış İçme Suyu” sektöründe yasal mevzuat gerekliliği olan “Sorumlu Yönetici” olarak “Gıda Mühendisleri”nin istihdamının her su işletmesinde ne yazık ki sağlanmadığını gözlemlediklerini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
Dünya Su Günü
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