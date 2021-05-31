banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376
Flaş Haber
Lefke açıklarında deprem!
Kapat

Yarın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, Uluslararası Çocuk Günü kapsamında açıklamalarda bulundu ..

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:16
Yarın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü
banner337

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü kapsamında konuşarak, tüm dünya çocuklarının ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal ve sosyal kökenime bakılmaksızın aynı derecede şefkat, sevgi, bakım, ücretsiz eğitim ve güvenlik hakkının tanınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası Çocuk Günü fikrinin 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir, “Dünya ülkelerindeki otoriteler çocukların sorunlarının paylaşıldığı özel bir gün olması gerekliliğine dayanarak 1 Haziran’ı Uluslararası Dünya Çocuk Günü olarak ilan ettiler. Dolayısı ile 1 Haziran 1954’ten bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın her yerindeki çocukların refahını artırmayı hedefleyen bir gün olarak dünya kamuoyunda yer alıyor” dedi.

banner341
Yrd. Doç. Dr. Özdemir, 2021 yılına gelmemize rağmen tüm Dünya’da çocukların farklı sorunlarla yüzleştiklerini dile getirerek, “Örneğin günümüzde gelişmemiş ülkelerde yaşayan her 4 çocuktan 1 tanesi işçi olarak çalıştırılıyor” şeklinde konuştu.

Bir insanlık suçu olmasına rağmen 18 yaş altı evliliklerin yapılmasına göz yumulduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Özellikle Afrika’da kadınların % 35’inden fazlası 18 yaş altında evlendiriliyor. Ayrıca Dünyada 18 yaş altı evlendirilen erkeklerin sayısı ise 115 milyon civarındadır” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, her ülkede milyonlarca çocuğun duygusal, cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldığını belirterek, yetişkin ihmali nedeniyle her 7 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

Söz konusu verilerin farklı başlıklar altında da incelenebileceği anımsatmasında bulunan Özdemir, “Ancak konu ne olursa olsun çocukların insan olduğu unutulmamalı, daha aydınlık bir gelecek için her çocuğu sevgiyle kucaklayan bir yapı oluşturulması önemlidir” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu
Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu
TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
Orman yangınlarını araştıran Meclis Komitesi çalışmasını tamamladı
Orman yangınlarını araştıran Meclis Komitesi çalışmasını tamamladı
Sanatçı Mehmet Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor
Sanatçı Mehmet Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor
Kutlu Adalı’nın ölümünden önce yayımlanan “Sopa ve Sıpa” başlıklı son yazısı okundu
Kutlu Adalı’nın ölümünden önce yayımlanan “Sopa ve Sıpa” başlıklı son yazısı okundu
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
"Çocuklar İçin Geleceğe Pedalla" sloganıyla bisiklet turu yapılacak
"Çocuklar İçin Geleceğe Pedalla" sloganıyla bisiklet turu yapılacak
Memur-sen, mevsimlik işçilerin ödenekli izin haklarının kabul edildiğini açıkladı
Memur-sen, mevsimlik işçilerin ödenekli izin haklarının kabul edildiğini açıkladı
Lefke açıklarında deprem!
Lefke açıklarında deprem!
Ataoğlu'ndan açıklama
Ataoğlu'ndan açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim