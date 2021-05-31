Yarın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü kapsamında konuşarak, tüm dünya çocuklarının ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal ve sosyal kökenime bakılmaksızın aynı derecede şefkat, sevgi, bakım, ücretsiz eğitim ve güvenlik hakkının tanınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası Çocuk Günü fikrinin 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir, “Dünya ülkelerindeki otoriteler çocukların sorunlarının paylaşıldığı özel bir gün olması gerekliliğine dayanarak 1 Haziran’ı Uluslararası Dünya Çocuk Günü olarak ilan ettiler. Dolayısı ile 1 Haziran 1954’ten bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın her yerindeki çocukların refahını artırmayı hedefleyen bir gün olarak dünya kamuoyunda yer alıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, 2021 yılına gelmemize rağmen tüm Dünya’da çocukların farklı sorunlarla yüzleştiklerini dile getirerek, “Örneğin günümüzde gelişmemiş ülkelerde yaşayan her 4 çocuktan 1 tanesi işçi olarak çalıştırılıyor” şeklinde konuştu.

Bir insanlık suçu olmasına rağmen 18 yaş altı evliliklerin yapılmasına göz yumulduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Özellikle Afrika’da kadınların % 35’inden fazlası 18 yaş altında evlendiriliyor. Ayrıca Dünyada 18 yaş altı evlendirilen erkeklerin sayısı ise 115 milyon civarındadır” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, her ülkede milyonlarca çocuğun duygusal, cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldığını belirterek, yetişkin ihmali nedeniyle her 7 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

Söz konusu verilerin farklı başlıklar altında da incelenebileceği anımsatmasında bulunan Özdemir, “Ancak konu ne olursa olsun çocukların insan olduğu unutulmamalı, daha aydınlık bir gelecek için her çocuğu sevgiyle kucaklayan bir yapı oluşturulması önemlidir” dedi.