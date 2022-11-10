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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

10 Kasım 2022 Perşembe 22:58
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

(10-11-2022...MHA)  Gazimağusa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği Sahil Operasyonu’nda Yeniboğaziçi’ndeki Mimoza Otel yakınlarında yaya olarak yakalanan 22 yaşındaki A.K. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.
   İç çamaşırına sakladığı 110 gram ağırlığında eroin ve naylon içerisindeki ayrı ayrı poşetlerde  70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan A.K. , işlediği ciddi suçlardan ileride yargılanmak üzere Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.  
   TC vatandaşı olan A.K. , davaları görüşülenceye değin, her ne şart altında olursa olsun, 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalacak.
   Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna görüşülen bugünkü duruşmada, mahkemeye meseleyle ilgili  talebi NKÖM görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy aktardı.
   Hüsryin Özdesoy, zanlıyı,
6 Kasım’da saat 21.00’de, düzenlediği operasyon sonucu suç üstü yakaladığını anımsattı.
   Özdesoy, zanlının iç çamaşırında toplam 180 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi tespit edip emare aldığını belirtti ve mahkemeden yazılı dava tebliğ ettiği TC vatandaşı zanılıyı cezaevine göndermesini talep etti.
   Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC dışına çıkmaktan men ettiği zanlıyı her ne şart altında olursa olsun 2 ayı geçmeyen bir süre  cezaevine gönderdi. (MHA)

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