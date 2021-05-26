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Yardımcı olayım derken arkadaşı ile birlikte hayatları karardı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:46
Yardımcı olayım derken arkadaşı ile birlikte hayatları karardı
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2021 Mayıs ayı içerisinde Akdoğan’da Y.K’e ait ikametgâh içerisinden bayan ve erkek altın muhtelif ziynet eşyasını çeşitli zamanlarda sirkat eden zanlı 1 K.M (K-22) ve zanlı 2 G.A (K-21) şikâyet üzerine 26.05.21 tarihinde tutuklandılar.

 Zanlılar bugün 26.05.21 tarihinde ikametgahtan sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Salih Fidan Ersan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, Mayıs 2021 ayı içerisinde zanlı 1, arkadaşı zanlı 2 ile birlikte Akdoğan’da zanlı 2’nin nişanlısı ile birlikte kaldığı Y.K’e ait ikametgahın yatak odasında, elbise dolabı içerisinde bulunan siyah renk naylon bir poşet içerisinde muhafaza edilen bayan ve erkek muhtelif altın ziynet eşyalarını çeşitli aralıklarla sirkat ettiklerini söyledi.

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24.05.21 tarihinde, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinen tanık polis, 26.05.21 tarihinde zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiklerini belirten tanık polis, ifadelerin teyit ve tekzipleri yanında alınması gereken ifadelerin mevcut olduğuna değindikten sonra zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak’ın mesele ile ilgili sorduğu çeşitli sorulara karşılık cevap veren tanık polis, sirkat edilen altın takıların bayan ve erkek olmak üzere altın ziynet eşyaları olduğunu, henüz kesin olmamakla yaklaşık 120 bin TL değerinde olduklarını, sirkat edilen ziynet eşyalarının Lefkoşa’ da bir kuyumcuya satıldığı yönde zanlıların beyanı olduğunu ancak bununla ilgili henüz bir araştırma yapılamadığı gibi sirkat edilen ziynet eşyalarından da herhangi birinin bulunamadığına dikkat çeken tanık polis, bir diğer soruya karşılık verdiği cevapta zanlı 2’nin itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 1’in ise paraya ihtiyacı olması nedeniyle arkadaşı olan zanlı 1’in kendisine ait olduğunu söylediği ziynet eşyalarını kendisine verdiğini, hırsızlık olduğunu bilmediği yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Savcı Hasan Boşnak’ın zanlıların itham edildikleri suç ile ilgili bilgi istemesi üzerine açıklamada bulunan tanık polis, zanlı 2’nin nişanlısı ile ayni ikametgahta kalmakta olduğunu, zanlı 1’in arkadaşı olması nedeniyle sürekli yanına gelip gitmekte olduğunu, sirkat olayının mayıs ayı içerisinde muhtelif tarihlerde gerçekleştirildiğini şikayetçinin yapmış olduğu şikâyetin ise halen devam etmekte olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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