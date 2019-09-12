Yaralar hızla sarılıyor...

“YARALAR HIZLA SARILIYOR”:

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, sabah saatlerinden itibaren otelin az bir bölümünde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini kaydetti. Çağıner, çalışmaların hızla sürdüğünü ve gün içinde tamamlanacağını belirtti

OTELDE HAYAT NORMALE DÖNDÜ:

Çağıner, “İşletmemiz Acapulcu Resort- Convention- SPA Otel’de şu an itibarı ile hayat normale dönmüş, servislerimiz eksiksiz hizmet vermektedir” dediği açıklamasında ülkemizin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirtti

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, Çatalköy bölgesinde, bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın, her şeyden önce ciddi bir yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanmamasının kendileri için en büyük teselli olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Çağıner, ülkemize geçmiş olsun dileklerini ifade ederek işletmeleri Acapulco Resort- Convention- SPA Otel’in de, yaşanan patlamadan etkilenen birçok ev ve işletme arasında yer aldığını belirtti.

Çağıner, patlamanın olduğu andan itibaren otelde konaklayan misafirlerin olaydan etkilenmemesi için geniş bir ekiple, ciddi güvenlik önlemleri alındığını kaydetti. Çağıner, müşterilerin patlama ve sonuçlarından etkilenmemesinin sağlandığını kaydetti.

Sabah saatlerinden itibaren otelin az bir bölümünde oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Çağıner, çalışmaların hızla sürdüğünü ve gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Çağıner, bu akşam, hem otelde konaklayan müşteriler, hem de otele yeni giriş yapacak müşterilerin rahatı için gerekli tedbirlerin alındığını kaydederek kırılan camların hızlıca tamir edildiğini, bunun dışında çevre temizliğinin ekipler tarafından tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Otelde hayat normale döndü

Çağıner, “İşletmemiz Acapulcu Resort- Convention- SPA Otel şu an itibarı ile hayat normale dönmüş, servislerimiz eksiksiz hizmet vermektedir” dediği açıklamasında ülkemizin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirtti. Çağıner şöyle devam etti: “Sadece Çatalköy bölgesi değil, ülke ekonomisi ve turizminin etkilenmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu vesile ile ilk andan itibaren özelde işletmemiz, genelde bölgemizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Başbakan Sayın Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Sayın Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanlarına, sivil savunma, polis, itfaiye, askeri yetkililere ve özverili çalışmalarından dolayı otel personelimize teşekkür ederiz.

Benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekenlerin hızla yapılacağına olan inancımız tamdır.

Bir kez daha, konuklarımıza, personelimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”