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“Yapılan çalışmalarla, arıtılan suyun denize akıtılmasının da önüne geçilecek”

28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:39
“Yapılan çalışmalarla, arıtılan suyun denize akıtılmasının da önüne geçilecek”

 Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gazimağusa Laguna bölgesinde yer alan balıkçı teknelerinin tekrardan Yeşil Hat üzerinden satış yapmalarını sağlamak ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için çalışma başlatarak, kısa ve uzun vadeli çözüm planları ortaya koyduklarını açıkladı.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında taze balık ürününe yönelik AB uzmanları tarafından yapılan rutin kontrol sırasında, kanalizasyon atık suyunun arıtılmamış şekilde Laguna'daki balıkçı barınağının olduğu limana akıtılmasından kaynaklı kirlilik tespit edildiğini söyleyen Amcaoğlu, balıkların açık denizlerde tutulmasına rağmen karaya çıkarıldığı bu noktadaki kirliliğin gıda güvenliği açısından aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle Gazimağusa Laguna bölgesinde yer alan teknelerin “Yeşil Hat Tüzüğü Onaylanmış Tekne Listesi'nden” çıkarıldığını ve sorunun çözümüne kadar Yeşil Hat üzerinden satış yapmalarının AB Komisyonu tarafından durdurulduğunu kaydetti.

Atık suyun kesintisiz arıtılabilmesi için Gazimağusa Belediyesine ait arıtma tesisinin sürekli çalışır vaziyette olması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, çözüme yönelik yapılan toplantıda, tesisin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi ve sürekli çalışır vaziyette olmasının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan jeneratörün de Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından temin edilerek, Belediyenin kullanımına verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

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- “Yapılan bu çalışmalarla, arıtılan suyun denize akıtılmasının da önüne geçilecek”

Arıtılan suyun bölgeye yerleştirilen su depolarına aktarılması, sorasında ise bölgede veya şehrin başka noktalarında kullanılması için gerekli bağlantının Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılması kararının verildiğini dile getiren Amcaoğlu, yapılan bu çalışmalarla arıtılan suyun denize akıtılmasının da önüne geçileceğini vurguladı.

Uzun vadede, Laguna bölgesine hizmet veren arıtma tesisinin kapatılıp, bölgenin Gazimağusa atık su şebekesine bağlanmasında hem fikir olunduğunu kaydeden Amcaoğlu, hem halk sağlığını hem de Yeşil Hat üzerinden balık ticaretini ciddi anlamda etkileyen deniz suyu kirliliğinin sık sık analizlerinin yapılabilmesi için Hayvancılık Dairesi’ne gerekli katkının sağlanmasının da kararlaştırıldığını belirtti.

Amcaoğlu, ayrıca, alınan tedbirler sonrasında yapılacak analizlerin temiz çıkması halinde Avrupa Birliği yetkililerinin bölgedeki balıkçılarla ilgili olarak almış olduğu men kararının yeniden gözden geçirilmesi hususunda Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi olarak gerekli girişimleri yapacaklarını vurguladı. 

Müsteşar Amcaoğlu başkanlığında, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Ahmet Öztenay, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa Belediyesi, Hayvancılık Dairesi, Çevre Koruma Dairesi teknik personelleri ve AB Koordinasyon Merkezi uzmanları katıldı.

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