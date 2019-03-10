Yapay zeka tüm yönleri ile GAÜ’de ele alındı

YAPAY ZEKA TÜM YÖNLERİ İLE GAÜ’DE ELE ALINDI

GAÜ 6. ULUSLARARASI YAPAY ZEKA SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleşen, GAÜ Uluslararası Yapay Zeka Sempozyumu sona erdi.

GAÜ 6. Uluslararası Yapay Zeka Sempozyumu bünyesinde; Evrimsel Çok Amaçlı Optimizasyon, Güncel Araştırma Yönergeleri, Kişilik Özellikleri ve Sosyal Metin- Zaman Serisi Çok Katmanlı Kullanarak Elektriğin Piyasa Fiyatının Tahmini, Zaman Gecikmesi Optimizasyonu konuları üzerinde workshoplar düzenlendi.

GAÜ 6. Uluslararası Yapay Zeka Sempozyumu hakkında açıklamada bulunan GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Zalihe Yarkıner ilk olarak; GAÜ Amerikan Koleji’nden mezun olduğunu ardından, eğitimime İngiltere de devam ettikten sonra, GAÜ bünyesinde çalışmaya başladığını söyledi. Yarkıner, GAÜ bünyesinde çalışmaktan hep gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Mühendislik Fakültesi’nin üstlendiği 6.Yapay Zeka Sempozyumu 12 oturum olarak sürdü. Sempozyumu düzenlenmekte katılımımın ve desteğimin de altıncı yılı. Sempozyumumuzun konusu yapay zeka olmakla birlikte gelişen teknoloji ile hemen hemen her yer de ancak tüm mühendislik alanını ilgilendiren bir alandır.” Dedi.

Yarkıner, İngiltere’den Prof. Dr. James Orwell ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adnan Acan’ın da katılımıyla gerçekleşen sempozyumun yoğun bir ilgi görüldüğünü vurgulayarak, “Bu birliktelik öğrencilerin de iç içe olmaları bizleri sevindirirken, farklı kültürlerden insanlarla tanışmaları onları da geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Yarkıner ayrıca, sempozyumların üniversitelerin yurt dışında ki üniversitelerle de bağlarını güçlendirdiğini vurgulayarak emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Sempozyum sonunda tüm katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.