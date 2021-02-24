Yapay zeka konulu seminer düzenlendi

Levent College tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları” konulu seminerin Levent College ev sahipliğinde çevrimiçi olarak moderatör eşliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan yapay zeka konusunun 1940’larda Alan Turing’in ortaya attığı “Makineler düşünebilir mi?” sorusu ile başladığını ve günümüzde evrimsel yapay sinir ağları gibi ileri seviye yöntemlere kadar geliştiğini kaydetti.



