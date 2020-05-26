“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasının yanlış bir karar olacağını kaydederek, “Bu karar kabul edilemezdir” dedi.

Hak-Sen Eğitim Sekreteri Salih Erşangil, bu karardan dönülmezse her türlü yasal hakkı kullanacaklarını bildirdi.



Erşangil’in yazılı açıklaması özetle şöyle:“Bizleri derinden üzen merkezin kapatılma sebebinin kira bedeli ve kursa katılacak personelin yokluğunda işlerin aksaması olarak belirtilmesidir. Devletin boşta binası var, merkez oraya taşınabilir, personel haftada 3 saatlik eğitime gidiyor diye de işler aksamaz. Böyle bir durum söz konusu ise bu müdürün ya da sorumluların işleri düzgün paylaştıramadığı anlamına gelir. Bunun çözümü de merkezi kapatma değil ilgili müdür/sorumlu ile istişare etmekten geçer.Bu karar son derece yanlış ve kabul edilemezdir. Talebimiz, çalışanların hizmet içi eğitim alma hakkını kullanabilmesi, devletin hizmet içi eğitim sorumluluğunu sürdürmesidir. Bu yapılmadığı takdirde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.”