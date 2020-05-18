Yangınlar kontrol altına alındı!

Gönendere - Pınarlı arasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada Gönendere - Pınarlı köyleri arasında çıkan yangında ilk tespitlere göre, yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı.

Öte yandan Serdarlı’da ise saat 12.30 sıralarında, köyün güney kısmında yol kenarında başlayan yangında ise, 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün Tepebaşı'ndaki üç farklı bölgede yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı..

Bölge sakinleri, itfaiye, su tankerleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri yangına müdahele ederken Türkiye’den 3 ve Rum kesiminden 2 yangın helikopteri havadan yangına müdahale etti..

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm imkanları seferber edilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verildi..

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolu trafiğe kapatıldı..Yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergah bir süre kullanılamayacak..

Yangın ODTÜ Kampüsüne kadar yayıldı..

Kalkanlı Yaşam Evi de yangın nedeniyle tahliye edildi…

Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.

Yangın kontrol altına alındı..

Çevre emniyeti alınmış vaziyette soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesinde iç kısımlarda yer yer küçük yanmalar mecvut.

Yangın dolayısıyla trafik akışına kapatılan Kalkanlı – Çamlıbel yolu ise halen araç trafiğine kapalı.