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Yangından zarar görenler için yardım komitesi kuruldu

23 Haziran 2022 Perşembe 11:30
Yangından zarar görenler için yardım komitesi kuruldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulduğunu açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenlerin 0533 863 20 89 nolu telefondan kendisine ulaşabileceğini belirterek, yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite de kurulduğunu duyurdu. Cahitoğlu, duyarlı vatandaşların Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından kurulan komiteye de başvurabileceğini kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kaymakamlıklar, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Dairesi’nden temsilcilerden oluştuğunu belirten Cahitoğlu, yangının ilk anından itibaren koordine içinde çalışıldığını belirtti.

- “Tüm birimlerin fedakarca gayret içinde”

Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile Başbakanlık Afet Acil Durum Komitesi olarak devletin tüm birimleri ile işbirliği ve koordine içinde hareket edildiğini, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan mücadelenin sürdürüldüğünü kaydederek, “Sivil Savunmamız, Orman Dairemiz, İtfaiyemiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askerlerimiz, polisimiz, sivil halkımız yangınının söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor” dedi.

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İngiliz Üsler Bölgesi, Kıbrıs Rum yönetiminden ve İsrail’den hava yangın söndürme aracı talebinde Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyon sağladığını belirterek Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Cahitoğlu, tüm birimlerin fedakarca gayret içinde olduğunu anlattı.

Cahitoğlu, 03.00-06.00 saatleri arasında rüzgarın şiddetlenmesi ile yangının büyüdüğünü, iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını, sabah saatlerinde rüzgarın etkisini azaltması ve havadan müdahalelerle yangının bugün kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.

- Dayanışma için teşekkür etti

Bazı işletmelerin yangından etkilenen ve tahliye edilen sivil halka yardımlar yaptığına işaret ederek, dayanışmadan dolayı özel işletmelere teşekkür eden Hüseyin Cahitoğlu, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenlerinBaşbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı olarak 0533 863 20 89 nolu telefondan kendisine ulaşabileceğini söyledi.

- Yardım komitesi kuruldu

Hüseyin Cahitoğlu, ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulduğunu, duyarlı vatandaşların bu komiteye de başvurabileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 11:44
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