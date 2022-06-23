Yangında üçüncü gün

Başbakan Üstel: “Yangında manzara dün akşamkinden kötü… Basınçlı su tankeri olanlar yangın kriz merkezine gitsin”

Mersinlik bölgesinde devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın alanına giden Başbakan Ünal Üstel, “Manzara dün akşamkinden kötü. Basınçlı su tankeri olan, su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırıyorum” dedi.

Başbakan Üstel, bu akşam da yangın söndürme faaliyetlerini yerinde inceledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, bölgede çok acil su tankerlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, su tankeri olan vatandaşlara bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı.

Yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele örneği verildiğini, mücadelenin bu gece de devam edeceğini belirten Başbakan Üstel, “Basınçlı su tankeri olan insanlarımızı, işletme sahiplerimizi veya belediyelerimizi lütfen su doldurup yangın kriz bölgesine gelmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Yangının, Ardahan yolunun sağına geçmemesi için sabaha kadar dozerlerle mücadele verileceğini bildiren Üstel, alevlerin yolun sağına geçmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağına dikkat çekti.

Üstel, üç gündür yetkililer yanında 200 civarında insanın çok büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek “Bu akşamki manzara akşamkinden daha kötü. Bugün 10 hava aracı çalıştı ama gece olunca ve hava araçlarının müdahalesi durunca yangın bir anda yayıldı. Şu anda da büyük bir mücadele örneği veriliyor, yangını yolun sağ tarafına, Kantara tarafına geçirmemek için büyük mücadele veriyoruz” dedi.

-Yangın söndürme helikopteri 1 Haziran’dan beri KKTC’de

Yangının bu gece veya yarın kontrol altına alınması umudunu ifade eden Başbakan Ünal Üstel, bir soru üzerine Türkiye’nin kiraladığı bir helikopterin 1 Haziran’dan beri ülkede olduğunu, Ercan’da konuşlandığını ve yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.

-“Bugün 10 hava aracıyla müdahale edildi”

Üstel, ardından hem Türkiye’den hem Güney’den takviye hava araçları geldiğini, bugün ise toplam 10 hava aracıyla müdahale edildiğini kaydederek özetle “Helikopter konuşlandırılmadı söylemleri tamamen spekülasyondur. Halk paniğe sokulmak isteniyor. Doğa çok çetin ve hava araçları geceleri müdahale edemiyor maalesef… Gece yaşadığımız manzara bu… “diye konuştu.

Üstel, kiralanan helikopterin bundan sonra da ülkede duracağını ancak teknik bakım da gerektiğini; Anavatan Türkiye’nin ne zaman isteseler hava aracı gönderdiğini kaydederek, Türkiye’ye teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Marmaris’teki yangına rağmen Türkiye’den bugün 5 hava aracı geldiğini belirtti; “Bundan sonra da anavatan bizimle olacak bize yardımlarını esirgemeyecek” dedi.