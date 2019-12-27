Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı

71 YAŞINDAKİ KADININ KESİN ÖLÜM SEBEBİ ALINAN KAN VE DOKU ÖRNEKLERİNİN TETKİKLERİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK
OTELDE, İKİNCİ KATTA BULUNAN 6 ODA VE 40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KORİDOR TAMAMEN, 10 KONAKLAMA ODASI İSE KISMEN YANARAK ZARAR GÖRDÜ
Polis, bu sabah, Lapta'da L.A. Otelde meydana gelen yangında ölen 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes’in otopsisi tamamlandığını, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını kaydetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hughes’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.
Polisin yangının çıkış sebebine yönelik çalışmalar ve olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.