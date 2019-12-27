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Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı

Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı

27 Aralık 2019 Cuma 15:06
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı

71 YAŞINDAKİ KADININ KESİN ÖLÜM SEBEBİ ALINAN KAN VE DOKU ÖRNEKLERİNİN TETKİKLERİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK
OTELDE, İKİNCİ KATTA BULUNAN 6 ODA VE 40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KORİDOR TAMAMEN, 10 KONAKLAMA ODASI İSE KISMEN YANARAK ZARAR GÖRDÜ

Polis, bu  sabah, Lapta'da L.A. Otelde meydana gelen yangında ölen 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann  Hughes’in  otopsisi tamamlandığını, ölüm sebebinin  tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını kaydetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hughes’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. 

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Öte yandan otelin ikinci katında bulunan 236 numaralı odadan başlayan yangında, ikinci katta bulunan 6 konaklama odası ve 40 metre uzunluğundaki koridor tamamen; 10 konaklama odası ise kısmen yanarak zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan otel de hasar gördü. 
Polisin yangının çıkış sebebine yönelik çalışmalar ve olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. 
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 18:57
Anahtar Kelimeler:
Patricia Elizabeth Ann HughesYangın
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