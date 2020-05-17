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Yangına Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor

17 Mayıs 2020 Pazar 18:11
Yangına Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor
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CUMHURBAŞKANI AKINCI: "GÜNEYDEN BİR YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde etkili olan yangını söndürme çalışmalarına havadan müdahale için hem Türkiye'den hem de Güney Kıbrıs'tan yangın helikopterleri geldi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, beklenenden çok erken gelen aşırı sıcaklar nedeniyle birkaç gündür çeşitli yerlerde yangınlar çıktığını belirterek, “Bugün büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Tepebaşı Kalkanlı arası ve Kormacit yakınında yangınlar çıktı. Tüm ilgili kuruluşlar yangını kontrol altına alıp söndürmek için canla başla çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Akıncı, yangın bölgesindeki arazinin durumu nedeniyle karadan yürütülen çalışmalara ek havadan müdahalenin de mutlaka gerekli olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Arazi koşulları nedeniyle karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava desteği de mutlaka gerekiyordu. O nedenle Türkiye’den talep edilen helikopterlerin yanı sıra hükümetle de anlaşarak Güney Kıbrıs’tan yangını söndürmek için hava desteği destek talebimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı olarak gereken irtibatı sağladık. Güneyden bir yangın söndürme uçağı bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Buna ek olarak Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopterlerine ek olarak bir helikopterin de güneyden geleceği bildirildi. Hava kararana kadar yangına havadan müdahale devam edecek. Tüm temennimiz yangının hava kararmadan kontrol altına alınarak söndürülebilmesidir."

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Son Güncelleme: 17.05.2020 18:29
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