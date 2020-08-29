Yangın Tehlikesine Karşı Trafik Araçlarının Ormana Girişi 9 Eylüle Kadar Yasak

ORMAN DAİRESİ YANGIN TEHLİKESİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU UYARISINDA BULUNDU

HER TÜR TRAFİK ARACININ 9 EYLÜLE KADAR ORMANA GİRMESİ YASAKLANDI

“YANIK SİGARA BÜYÜK TEHLİKE “

Lefkoşa, 29 Ağustos 2020 (.): Orman Dairesi Müdürlüğü, gelen sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesinden elde edinilen bilgiler ışığında, ülke genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacak olmasından dolayı yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.

TRAFİK ARAÇLARININ ORMANA GİRİŞİ YASAK

Açıklamada, “Yangın riskinin yüksek olduğu hafta boyunca orman alanlarına her türlü trafik araçlarının girmesi yasaklanmıştır. Gezinti amaçlı dahil olsa 9 Eylül’e kadar orman alanlarına girilemeyeceği halkımıza önemle duyurulur” denildi.



SİGARE İZMARİTLERİ CİDDİ TEHLİKESigara izmaritlerinin neden olduğu yangıların milli servet olan ormanlar için büyük tehlike olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmamasına da dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.Ülke genelinde 31 Ekim’e kadar her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmasının yasak olduğu kaydedilen açıklamada, ateş yakmanın cezasının aylık asgari ücretin iki katı veya bir yıla kadar hapislik olduğunun altı çizildi.ALO 199 VEYA 177En ufak bir dumanın hiç zaman kaybedilmeden Orman Yangın İhbarı hattı “Alo 177” veya “Alo 199” İtfaiye’ ye haber verilmesi çağrısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca yangın söndürme çalışmalarına vatandaşın katılımının ve her tür imkanlarını seferber etmenin vatandaşlık görevi olduğu da kaydedildi.(ID/ÖK)