banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119791
ALTIN
301.246
DOLAR
5.9530
STERLİN
7.7494
EURO
6.5501
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

“Yangın yerinde kabare” prömiyerini yaptı

Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan  “Yangın Yerinde Kabare” oyunu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda prömiyerini yaptı. 

“Yangın yerinde kabare” prömiyerini yaptı

Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan  “Yangın Yerinde Kabare” oyunu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda prömiyerini yaptı. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 13:12
“Yangın yerinde kabare” prömiyerini yaptı

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre dün 20.00’de yapılan oyunun prömiyerinde salon tamamen doldu. 
Yangın Yerinde Kabare” oyununda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor. 
Altı kısa bölümden oluşan ve genç oyuncular Memet Baydur ile Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve yönettiği iki perdelik oyunun sonunda seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. 

BENGİHAN: “BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYARAK BU OYUNU ÖZVERİ İLE OYNAMA CESARETİ GÖSTEREN SANATÇI ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜRLER”
Oyun sonrasında konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan ve savunan ve yasaklanmasına rağmen büyük bir mücadele ortaya koyarak bu oyunu oynama cesareti gösteren sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi.
Bengihan şöyle devam etti:

banner317
“Sendikaların görevi sadece üyelerinin ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak değildir. Ayrıca sendikamız barış ve demokrasi kültürünün gelişmesini de sağlamayı amaçlar. Bizler Yaşar Ersoy hocamızın oyununa sahnemizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu oyun ve etkinliklerin devamı da gelecektir. Bu oyunun gelirinin Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak olması da çok anlamlıdır. Bu dayanışma ve iş birliği içinde olan sendikalar her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı, barış ve demokrasi mücadelesinde en önde olacağız.” 

OYUN HER SALI KTAMS BARIŞ SALONU’NDA SAHNELENECEK
Oyunun müziklerini Ersen Sururi, koreografisini Melek Erdil, dekor, ışık ve yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy yaptı. Oyunun canlı müziğini piyanosuyla Oskay Hoca icra etti. Afiş tasarımını Senih Çavuşoğlu ve Shahryar M. Alikhani yaptı. Oyunun ışık uygulamasını Hüseyin İstek, dekor uygulamasını Savaş Çiner, kostüm uygulamasını ise Tülfer Modaevi yaptı; fotoğrafları da Harun Uçar çekti.
Her salı saat 20.00’de sahnelenecek oyun biletleri 15 TL’ye KTAMS sekreterliğinden alınabilecek. Daha detaylı bilgi 2271775 ve 05338659884 numaralarından elde edilebilir. 
 


 

Son Güncelleme: 29.01.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
Yangın Yerinde Kabare
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Belediyesini Eleştirdi
Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Belediyesini Eleştirdi
Gençlik Kampına Katılanlara Sertifikaları Verildi
Gençlik Kampına Katılanlara Sertifikaları Verildi
Dp Genel Sekreter Yardımcılıklarına Çelikten İle Tunçtaşlı Atandı
Dp Genel Sekreter Yardımcılıklarına Çelikten İle Tunçtaşlı Atandı
Özersay, The Guardıan’a Röportaj Verdi
Özersay, The Guardıan’a Röportaj Verdi
Kaza yapıp polise yalan bilgi vermekten 4 tutuklu
Kaza yapıp polise yalan bilgi vermekten 4 tutuklu
Çağatay, Brüksel Temaslarını Değerlendirdi: “sesimizi Duyurmaya Devam Edeceğiz”
Çağatay, Brüksel Temaslarını Değerlendirdi: “sesimizi Duyurmaya Devam Edeceğiz”
Pilli: “Olası bir salgına hazırız”
Pilli: “Olası bir salgına hazırız”
Kktc Türk Kızılay Derneği Öncülüğündeki Yardım Kampanyaları Sürüyor
Kktc Türk Kızılay Derneği Öncülüğündeki Yardım Kampanyaları Sürüyor
KIB-TEK için açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Argon kaynakçısı münhalleri iptal edildi
KIB-TEK için açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Argon kaynakçısı münhalleri iptal edildi
Özersay, Cambridge Üniversitesi'nde konferans verdi
Özersay, Cambridge Üniversitesi'nde konferans verdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim