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“Yangın yerinde kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı sahnelenecek

“Yangın Yerinde Kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı saat 20:00’de KTAMS Barış Salonu’nda sahnelenecek.

“Yangın yerinde kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı sahnelenecek

“Yangın Yerinde Kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı saat 20:00’de KTAMS Barış Salonu’nda sahnelenecek.

21 Ocak 2020 Salı 13:23
“Yangın yerinde kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı sahnelenecek

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve DAÜ-SEN’in katkı ve desteğiyle sahneye konacak oyundan elde edilecek gelir Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre “Yangın Yerinde Kabare” oyunu, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtıyor.

Güldürürken düşündürmeyi ve uyarmayı amaç edinen oyun, tüm ülkenin bir yangın yerine döndüğü acı gerçeğini güldürerek, gülünçleştirerek gözler önüne seriyor.

Altı kısa bölümden oluşan “Yangın Yerinde Kabare” oyununu, Genç Oyuncular Memet Baydur, Vural Pakel’in oyunlarından,Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy kurguladı, oyunlaştırdı ve yönetti.

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Oyunun müziklerini Ersen Sururi, koreografisini Melek Erdil,dekor, ışık ve yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy yaptı.

Oyunun canlı müziğini piyanosuyla Oskay Hoca icra etti. Afiş tasarımını Senih Çavuşoğlu ve Shahryar M. Alikhani yaptı.

Oyunun ışık uygulamasını Hüseyin İstek, dekor uygulamasını Savaş Çiner, kostüm uygulamasını ise Tülfer Modaevi yaptı; fotoğrafları da Harun Uçar çekti.

Oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor.

Biletler 15 TL’ye KTAMS sekreterliğinden, daha detaylı bilgi 2271775 ve 5338659884  numaralarından elde edilebilir.

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:46
Anahtar Kelimeler:
Yangın Yerinde Kabare
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