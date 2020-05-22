Yangın tehlikesine karşı tüm orman yolları 3 gün trafiğe kapatılıyor

Orman Dairesi, sıcak hava nedeniyle artan yangın tehlikesine karşı tüm orman yollarının yarından başlayarak üç gün boyunca trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son günlerdeki hava şartlarını dikkate alarak ve Meteoroloji Dairesi tarafından, hava sıcaklığının yüksek, rüzgâr hızının zaman zaman şiddetli ve yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirten hava raporu üzerine ilgili yasa ve tüzük uyarınca bu kararın alındığı kaydedildi.

23-24-25 Mayıs tarihlerinde 08.00-20.00 arası tüm orman yollarının yüksek yangın riskine karşı belirtilen tarihler arasında her türlü ulaşıma kapatılması yönünde karar alındığı belirtilen açıklamada, “Bu uyarıya rağmen, orman yollarını kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi.

Orman Dairesi açıklamasında şöyle denildi:

“Özellikle 1’inci derecede önemli olan orman yolları ve paralelindeki karayolları aşağıda belirtilmiştir.

Lefkoşa Orman Bölge Şefliği sorumluluk sahasında:

1- Gençlik Ormanı ve Cezaevi Arkası.

2- Yakın Doğu Üniversitesi’nin Doğusu – Taşkent köyü yoluna kadar kalan orman yolları (Yeşilkuşak Ormanı )

3- Lefkoşa -Girne yolunun doğu kısmı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kadar olan (Cumhuriyet Ormanı.)

Alevkaya Orman Bölge Şefliği sorumluluk sahasında:

1- Görneç-Alevkaya yolu, Kalavaç kavşağı (Toprak yol)

2- Alevkaya-Esentepe yolu, Karaağaç kavşağı

3- Değirmenlik-Alevkaya yolu, Levent Taş ocağı ile yol ayrımından itibaren

4- Bufavento Restoranı – Alevkaya piknik alanı arasındaki sırt yolu, restoran yanında bulunan girişten itibaren

Girne Orman Bölge Şefliği sorumluluk sahasında:

1- St.Hilarion kavşağından Anıt Tank yolu güzergahı boyunca Karşıyaka-Kozan Piknik alanına kadar,

2- Kozanköy- Karşıyaka bağlantı yolu

3- Lapta Akçiçek köyü sırt bağlantı yolu

4- Karşıyaka Güzelyalı İslam kampı orman yolu,

5- Güyap Evleri-Karmi Köyü arası orman yolları

6- Beylerbeyi – Taşkent Orman Yolu

7- Çatalköy- Bufavento Orman Yolu ( Taşkent Piknik sahasının Bufavento kalesine giden orman yolu)”

ATEŞ YAKMAK YASAK

Bu karayollarına bağlı orman yollarının, hava şartlarından dolayı oluşabilecek orman yangını riskine karşı karayolu trafiğine yarın, Pazar ve pazartesi günleri kapalı olacağı belirtilen açıklamada, ateş yakmanın yasak olduğu da vurgulandı. Açıklamada, şu bilgiler verildi ve uyarılar yapıldı:

“Bakanlar Kurulu kararları ve Fasıl 60 Orman Yasası’na göre, 1 Mayıs -31 Ekim arası orman sahasında ateş yakmak yasaktır.

Ateşsiz piknik yapmak isteyen yurttaşlarımız, herhangi bir şekilde ateş yakmadan piknik yapabilirler.

Halkımızın yukarıda belirtilen yolları kullanmamaları, ülke doğal varlığımız olan ormanların koruması açısından büyük önem taşımaktadır.”