Yangın söndü

Mersinlik ve Ağıllar bölgesinde 3 günü aşkın bir süredir yangınların devam ettiği bölgede geceeyarısı itibarıyla yağmur başladı.

Geceyarısı başlayan sağanak yağış, bölge halkı, yetkiller ve yangın söndürme çalşmalarına katılanlar arasında büyük sevince yol açtı.

Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak yağmurla birlikte, gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Salı günü öğleden sonra başlayan yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın tam olarak kontrol altına alınamamıştı.