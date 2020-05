Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı

Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan ve henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan İskele Çöplüğündeki yangın kısmı olarak kontrol altına alınmış ve yayılması engellenmiştir.

İskele belediyesi, İskele İtfaiyesi, sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nün anında müdahalesi, İskele ve köylerinde yaşayan halkın duyarlılığı neticesinde kontrol altına alınan yangın ile ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam etmektedir.

Yangın yerine giderek çalışmaları an be an yerinde inceleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi’nin yardım çağrısına kulak verip, vakit kaybetmeden yangın bölgesine gelen herkese teşekkür etti.